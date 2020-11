Imaginea care a scandalizat lumea. Cum pot sa arate GENUNCHII unei angajate la palatul regal

Poza care a starnit multe reactii de indignare a fost facuta la un eveniment public la care a luat parte soția regelui Maha Vajiralongkorn, cunoscut ca Rama al-X-lea. Astfel, in spatele reginei Thailandei, Suthida, se poate observa o femeie cu genunchii murdari si batatoriti.

When your job requires you to spend most of the time on your knees... pic.twitter.com/tvhJH6NIIb