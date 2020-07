Iluzie optica sau cea mai tare chestie pe care am vazut-o vreodata?! Cum zboara acest elicopter FARA sa-si miste elicele

Expertii spun ca nu e decat o iluzie optica si ca totul e doar o sincronizare perfecta intre modul de realizare al clipului si frecventa elicei. Explicatiile au venit, insa, prea tarziu, pentru ca pe net au aparut zeci de mii de comentarii in care explicatiile sunt dintre cele mai interesante! :)



Rescue helicopter in Pennsylvania can fly without moving the rotor! Is an anti-gravity engine installed? pic.twitter.com/MgZzpV4KCl