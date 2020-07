Ilie Nastase, glumet la aniversarea celor 74 de ani: "Eu pana la 38 de ani n-am pus picatura de alcool in gura. Si-am vrut sa recuperez acum"

Fostul lider ATP mondial a implinit astazi 74 de ani si a petrecut alaturi de familie la mare.

In 1973, Ilie Nastase a devenit primul lider mondial ATP care a castigat US Open in 1972 si Roland Garros in 1973. El a povestit cum petrece in timpul pandemiei si a relatat o intamplare amuzanta cu Ion Tiriac.

"Suntem la mare, ne relaxam aici pe malul marii. N-am mai vrut sa stau in Bucuresti. Ma cam saturasem sa fie toată ziua paparazzi pe urmele mele. Asa aici e mult mai liniste si nu mai am niciun fel de problema. Ca un campion. Cand ajungi primul numar 1 mondial in istoria tenisului inseamna ca ai facut ceva pentru tenis, nu? Ce sa regret? Vreau doar sa fiu sanatos. Nu mai pot sa ma simt ca la 20 de ani, as vrea el. Trebuie sa ma obisnuiesc cu ideea ca am 74. Acum imi doresc sa traiesc. Nu stiu daca o sa mai fie 20 de ani, dar cati vor fi sper sa fie fericiti. Dumnezeu stie ce va urma pentru mine", a declarat Ilie Nastase pentru Gazeta.

Fostul tenismen roman a spus ca prima lui masina a fost adusa de Ion Tiriac.

"La 19 ani. Un Fiat 125, luat de Tiriac din Germania. Dupa aia, a doua masină mi-a adus-o tot Tiriac, dar din Anglia. Un Ford Capri. Si-am plecat cu Tiriac spre Brasov, el conducea un Ford Mustang. Si pe la Campina masina mea a inceput sa troncane… Am tras pe dreapta, Tiriac o luase inainte, s-a intors dupa mine. Saracu’ trei zile a mers cu ea din Anglia sa mi-o aduca. Ne-am oprit, s-a mai oprit si-un alt sofer sa ne ajute. Domne, masina era nouă… Si se uita Tiriac la mine si-mi zice: Bai Nastase, tampitule! Tu ai bagat benzina? Nu… Se terminase, ha, ha, ha!

Mi-au luat carnetul pe doi ani, unul a trecut deja, dar nu stiu daca mai conduc eu la 75 de ani. O sa-mi iau sofer, pentru ca e greu si pentru sotia mea cu drumurile astea. Eu regret ce am facut si am fost sincer. Si multi am vazut in situatia mea care au primit alte sentinte. Am avut multi oameni care mergeau beti cu politia in fata! Judecatorul m-a intrebat ce-am facut. Si i-am spus: Domne, regret! Am si eu copii, prieteni. M-am facut de ras. Eu pana la 38 de ani n-am pus picatura de alcool in gura. Si-am vrut sa recuperez acum", a spus fostul lider mondial ATP.