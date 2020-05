Ilegal de sexy, Soraja Vucelic a fost arestata in Muntenegru! Ce a putut sa faca

Soraja Vucelic e ”bomba-sexy” a Croatiei si una dintre cele mai vanate femei de catre fotbalisti, inclusiv brazilianul Neymar avand la un moment dat o scurta aventura sexuala cu senzuala bruneta.

Cautata in mod constant de paparazzii din tara sa in special datorita bustului impunator, Soraja (33 de ani) nu se gandea niciodata ca ar putea ajunge in arestul politiei. Cel putin asa sustine presa croata, citand surse din cadrul politiei muntenegrene.

Astfel, impreuna cu o buna prietena, Soraja Vucelic s-ar fi dus zilele trecute la o cabana din oraselul Zhabljak, situat in nordul Muntenegrului, cu scopul de a petrece putin timp in sanul naturii.

Numai ca pandemia de coronavirus si regulile stricte din acea zona au facut ca cele doua ”infractoare” sa fie vizitate de politisti, care au primit un pont in acest sens de la un localnic. ”Ele nu aveau permisiunea sa iasa din carantina si au fost private de libertate, urmand sa raspunda in fata legii”, ar fi precizat un purtator de cuvant al autoritatilor muntenegrene.

Cert e doar faptul ca Soraja n-a stat prea mult timp in arest, ea venind ulterior cu o totul alta varianta a celor intamplate. ”N-am fost arestata, asa cum s-a spus, am avut o simpla discutie cu politistii. Eram in masina prietenei mele, care nu avea permisul de conducere la ea si nici alte acte care sa justifice deplasarea”, a declarat tanara.