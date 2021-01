Ii opreste cineva? CARAVANA GIGANTICA s-a pus in miscare si RUPE toate granitele. Unde vor sa ajunga oamenii

Scene incredibile se petrec in America Centrala, unde un grup de 10.000 de persoane a intrat cu forta intr-o alta tara.

Desi pare imposibil de crezut asa ceva in vremurile noastre, politia de frontiera a unui stat s-a declarat incapabila sa opreasca o caravana uriasa de oameni. S-a intamplat cu fortele de ordine din Guatemala, care s-au "predat" in fata a aproximativ 10.000 de hondurieni care au trecut fraudulos granita in punctul de control El Florido, asta dupa ce si-au unit fortele in orasul San Pedro Sula.

Dupa cum se poate vedea din fotografie, valul de oameni e unul impresionant si se indreapta spre Mexic, acolo unde autoritatile au intrat deja in alerta, tinta finala a caravanei fiind insa intrarea pe teritorul Statelor Unite, unde hondurienii intentioneaza sa ceara azil. Motivul acestei deplasari in masa este legat de faptul ca Honduras se confrunta cu o criza fara precedent. Astfel, pe langa saracie si violenta, tara din America Centrala a fost puternic afectata la finalul anului trecut de doua uragane devastatoare.