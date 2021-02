Idee de Sfantul Valentin! O tanara a purtat inelul de logodna o eternitate, fara sa stie nimic de el. Unde era ascunsa bijuteria

Un tanar australian i-a ascuns iubitei inelul de logodna intr-un colier pe care aceasta l-a purtat la gat timp de doi ani.

Vine Ziua Indragostitilor, iar orice idee de cadou sau de surpriza e binevenita. In cazul de fata, e vorba despre un "pariu" pentru viiitor facut de un barbat, pe numele lui Terry, care a fost atat de sigur ca si-a gasit jumatatea incat i-a facut acesteia o cerere in casatorie mai putin obisnuita.

Folosindu-se de o sculptura de lemn, Terry a ascuns inelul de logodna in interiorul unui colier personalizat pe care i l-a daruit Annei ala aniversarea de un an a relatiei. Evident, femeia n-a observat acest lucru si a stat cu inelul de diamante la gat aproape doi ani. Au fost si momente in care intreaga surpriza putea fi naruita, de exemplu atunci cand cei doi au trebuit sa treaca de filtrul de securitate al unui aeroport.

In cele din urma, Terry a gasit momentul potrivit pentru ca Anna sa faca marea descoperire, cu ocazia unei excursii romantice la pestera Smoo din Scotia, un loc despre care indragostitii au vorbit inca de la prima lor intalnire. Cand supriza a fost deconspirata, iar Terry i-a pus Annei marea intrebare, aceasta a avut o reactie pe masura: "A fost acolo tot timpul. Idiotule, puteam sa-l pierd!"