Idee de "AGATAT" in pandemie. Ce-a patit o tanara care si-a dat NUMARUL DE TELEFON intr-un bar. "Am muncit in noaptea in care ai intrat, esti frumoasa!"

Fotomodelul Lucy Dixon (32 de ani) s-a trezit cu mesaje de la un barman care a folosit in interes personal baza de date COVID.

Obligativitatea de a oferi numarul de telefon in baruri si restaurante (pentru urmarirea unor posibile persoane infectate) poate face si "victime". S-a intamplat cu o tanara din Marea Britanie, care a fost nevoita ulterior sa raspunda avansurilor facute de un barbat care a incalcat regulile de confidentialitate.

La cateva zile dupa ce s-a aflat in respectivul local, Lucy Dixon a fost "agatata" de un barman pe telefonul mobil. "Am muncit in noaptea in care ai intrat, esti frumoasa!", a fost mesajul la care a trebuit sa raspunda femeia. "Mi-ai luat numarul din bar, cand am comandat? Stii, nu e legal ce faci", i-a spus ea barbatului, care intre timp i-a trimis si o fotografie, facuta in pat.