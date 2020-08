Ia mai toarna un paharel! :) Victoria Beckham a recunoscut ca EXAGEREAZA cu alcoolul. Motivul pentru care ii place sa bea "un pahar de vin in plus"

Sotia fostului mare fotbalist David Beckham a facut o serie de confesiuni despre viata privata intr-un dialog online cu admiratorii.

Fosta membra a trupei Spice Girls isi desfasoara activitatea de designer de moda in paralel cu viata de familie alaturi de celebrul sau sot si de cei patru copii ai cuplului. In acelasi timp, Victoria incearca sa se mentina intr-o forma fizica ideala, subiect care a fost abordat de ea in cadrul unei discutii cu fanii pe Instagram Live.

"Nu sunt un supermodel, sunt o mama de 46 de ani cu patru copii si ma simt atat de binecuvantata si de norocoasa. Incerc sa traiesc cat de sanatos se poate, am grija ce mananc si fac exercitii fizice in mod regulat", a admis partenera de viata a lui David Beckham.

"Daca imi place sa beau un pahar de vin in plus? Absolut, pentru ca eu cred ca trebuie sa te distrezi si sa te bucuri mereu de ceea ce faci", a completat Victoria Beckham, fara sa-si dea seama ca declaratia sa sincera poate fi interpretata in fel si chip.