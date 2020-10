I s-a implinit VISUL de a fi mama, dar nu vrea sa auda de sexul copilului. Emily Ratajkowski, afirmatie SOC: "Ne va anunta la 18 ani!"

Fotomodelul Emily Ratajkowski (29 de ani) a anuntat ca e insarcinata, insa a facut declaratii neasteptate despre sexul bebelusului.

Frumoasa americanca a facut marele anunt cu ajutorul revistei Vogue, care a obtinut exclusivitatea asupra stirii, obtinand si cateva dintre gandurile viitoarei mamici. Astfel, am aflat ca Emily Ratajkowski are o sarcina destul de avansata (saptamana 20), un moment in care ar fi trebuit sa stie si sexul viitorului copil pe care il va avea cu sotul Sebastian Bear-McClard.

Doar ca, surpriza, Emily s-a declarat total neinteresata de acest detaliu, avand si o afirmatie iesita din comun. "Le-am spus si celor care ne-au intrebat. Nu vom cunoaste sexul copilului pana cand va implini 18 ani. Ne va anunta atunci!", a spus Ratajkowski. Conform propriilor justificari, e o incercare a sa de a-si tine copilul "neutru" din punct de vedere sexual, fara a fi afectat de "stereotipurile de gen".