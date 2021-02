I-o fi inghetat creierul? Cine e luptatorul de care rade intreaga planeta. E de povestit nepotilor ce-a putut sa faca

Luptatorul georgian Merab Dvalishvili a reusit performanta de a se autoaccidenta intr-un mod cat se poate de stupid.

Un nume cu greutate in circuitul UFC, sportivul de 30 de ani a trecut prin cea mai traumatizanta experienta a carierei, insa aceasta nu s-a produs in ring, asa cum ne-am fi asteptat. Pentru ca a vrut sa para interesant, Dvalishvili a platit scump si a fost la un pas de o tragedie mult mai mare.

Conform propriilor declaratii date ulterior, georgianul facea o sedinta de pregatire in aer liber si alerga printr-un parc, atunci cand i-a trecut prin cap ideea de a se dezbraca si de a sari cu capul inainte in apa inghetata. Socotind ca stratul de gheata nu e atat de mare incat sa-l incurce, Merab si-a dus la capat planul si s-a aruncat in nestire. Imaginile vorbesc de la sine despre impact, Dvalishvili iesind inapoi din lac tinandu-se cu mainile de cap, sangele siroindu-i apoi pe fata prin mai multe locuri care au avut nevoie de cusaturi din partea doctorilor.