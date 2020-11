I-au gresit diagnosticul si au internat-o 3 luni la psihiatrie. Ajunsa la un pas de moarte, acum e un fotomodel de succes

O tanara care a fost închisă într-o unitate psihiatrică in mod eronat si-a refacut viata si a devenit un model de succes.

La 24 de ani, Lucy Dawson are deja in spate o istorie impresionanta, depasind un moment critic in care doctorii si familia credeau ca o s-o piarda pentru totdeauna.

Problemele lui Lucy au început acum patru ani, când a început să aibă migrene intense, se simțea deprimată și petrecea mult timp în pat. "Prietenii imi spuneau ca mi-am schimbat complet caracterul", si-a amintit ea.

Astfel, Lucy a stat internata timp de 3 luni intr-un salon de psihiatrie, initial crezandu-se ca sufera de o afectiune mentala. A luat o gramada de medicamente, a primit chiar si socuri electrice pe creier de ziua ei de nastere, la 21 de ani, medicii incercand cu disperare s-o mentina in viata.

Cu toate acestea, Lucy nu avea o afecțiune psihiatrică, ci o boală cerebrală rară, o encefalita care provoacă inflamația creierului și poate duce la convulsii, dar și la moarte. Diagnosticarea corecta a ajutat-o pe Lucy sa depaseasca momentul critic, sa se recupereze si sa-si urmeze in continuare viata.

Acum, Lucy Dawson e o tanara in floarea varstei, care a ales o cariera in modelling, calitatile sale fizice putand fi remarcate pe pagina de Instagram, plina de fotografii provocatoare. „Având în vedere cât de oribil a fost totul, nu știu cum mi-am revenit. Părinții mei au crezut că m-au pierdut atunci când li s-a spus că voi muri", marturiseste actualul fotomodel.