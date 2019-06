"I-am dat chilotii si i-a purtat in fata tuturor! Nimeni nu s-a prins!" Dezvaluirea incredibila a sotiei unui star din NHL

Angela Price, sotia hocheistului Carey Price a dezvaluit cum l-a ajutat pe sotul ei sa-si intregeasca outfit-ul pe care l-a purtat la NHL Awards.

Hocheistul a uitat sa-si ia o batista de buzunar pe care sa o foloseasca la sacou, astfel ca el si sotia sa au improvizat.

Dupa ceremonie, Angela Price a vrut sa le arate tuturor fanilor cum au descurcat situatia si a publicat un filmulet pe retelele de socializare.

"I-am dat chilotii mei in locul batistei de buzunar", a explicat sotia lui Carey Price in timp ce a scos din buzunarul sacoului o pereche de chiloti negri.

Carey Price did an awesome thing last night at the NHL awards for that young boy, but it’s even better knowing he did with his wife’s panties in his pocket because he didn’t have a picked square pic.twitter.com/1oNM7KvCuI