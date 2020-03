I-a indeplinit ULTIMA DORINTA: sa vada apusul! Imaginea cu un doctor si pacientul sau cu Covid-19 face inconjurul PLANETEI! Ce s-a intamplat dupa aceea

Doctorul Liu Kai si un pacient in varsta de 87 de ani infectat cu Covid-19, au fost surprinsi in timp ce urmaresc apusul de soare impreuna in timp ce se duceau spre un tomograf.

Pacientul si-a dorit sa aiba parte de un ultim apus, iar medicul Liu Kai s-a oprit din drumul catre tomograf pentru a lasa pacientul sa urmareasca apusul, lucru pe care nu il mai facuse de aproximativ o luna, fiind internat din cauza coronavirusului.

Din fericire, pacientul a iesit negativ la ultimul test pentru coronavirus si a fost vindecat.

A picture of a young doctor accompanying an 87-year-old #COVID19 patient to see the sunset went viral on social media last week.

Good news is, the patient has recently tested negative for the virus. He wishes to play his violin for the medics as a thank-you after full recovery. pic.twitter.com/g91B1d80TP