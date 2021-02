I-a hipnotizat pe toti din jurul lui. De necrezut cum poate sa mearga un barbat in plina strada. Cara dupa el 150 de kilograme!

Amatorii de senzatii tari au la dispozitie o noua "distractie", inventata de un barbat chinez de 42 de ani.

Zhang Enshun din orasul Yulin e numele celui care a devenit viral pe retelele de socializare cu modul total neobisnuit in care se deplaseaza. Astfel, in timp ce altii recurg la exercitiile fizice clasice, chinezul respectiv are o pasiune deosebita de a cara in picioare niste placi de otel a caror greutate totala ajunge la 150 de kilograme.

Asiaticul a progresat treptat cu aceasta "nebunie", incercand initial cu cate o singura placa (de 18 kilograme) pentru fiecare picior. Intre timp, Zhang Enshun s-a perfectionat si poate sa ridice de la sol cate patru placi, pe fiecare picior.

Pentru cei care se intreaba de ce ar face asa ceva, chinezul aduce si justificari medicale, sustinand ca e un antrenament care ajuta la consolidarea muschilor si oaselor de la picioare, dar si la circulatia sangelui, fiind benefic si pentru articulatii. Totusi, Zhang Enshun a avertizat amatorii sa nu forteze din prima cu greutati mari pentru a nu suferi leziuni grave.

