Hanca i-a gasit "BODYGUARD" sotiei sale! :) Unde au fugit cei doi dupa incidentul de la Giurgiu cu fanii lui Dinamo. FOTO

Sergiu Hanca a vrut sa plece de la Dinamo dupa meciul de la Giurgiu.

Hanca a fost implicat in scandalul finalului de an de la Dinamo. Sotia jucatorului i-a acuzat pe suporterii dinamovisti de agresiune dupa golul marcat de sotul ei impotriva Astrei. Dinamo a fost umilita la Giurgiu, iar Hanca a anuntat ca va face orice ca sa intrerupa contractul cu Dinamo. Pana la urma, conducerea clubului l-a convins pe Hanca sa nu-si rezilieze contractul, iar jucatorul si-a luat sotia si a plecat in vacanta in Mexic.

Hanca si Andreea au ajuns pana la piramidele din Yucatan si au facut chiar cunostinta cu un razboic mayas. Cei doi s-au bucurat de soare si de valurile oceanului, iar apoi vor reveni in tara pentru reunirea lui Dinamo. Daca nu va primi o oferta buna pentru club, Hanca va continua si in 2019 in Stefan cel Mare.



GALERIE FOTO CU IMAGINI DIN VACANTA LUI HANCA IN MEXIC