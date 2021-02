Ham-bani! Cel mai bogat caine din lume are o avere in conturi. Cum e posibil si suma colosala pe care a pus laba

Pentru ca nu avea mostenitori, un american din statul Tennessee i-a oferit cainelui de companie intreaga sa agoniseala.

Dragostea pentru animale poate duce si la asemenea gesturi. S-a intamplat in Statele Unite, cu un afacerist neinsurat si fara copii care s-a gandit sa lase cuiva averea stransa de-a lungul vietii. Ei bine, in testament a aparut nimeni altul decat Lulu, un border collie in varsta de 8 ani, cainele devenins astfel proprietar pe aproximativ 5 milioane de dolari.

"Banii vor fi transferati intr-un cont si folositi pentru ca Lulu sa nu duca lipsa nimic", e ultima dorinta a respectivului american. Si, petru ca patrupedul nu stie cum sa foloseasca banii, barbatul a numit si un administrator al fondurilor, in persoana unei batrane de 88 de ani, Martha Burton, care avea grija de caine si in trecut. "Nici nu stiu ce sa spun despre asta. Cred ca intr-adevar si-a iubit cainele", a spus aceasta in presa de peste Ocean.

Tweet caine mostenire Citeste si: