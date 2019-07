Hagi a tresarit cand a auzit ca fata lui se marita! A fost doar o replica la teatru.

Kira Hagi a jucat la Nottara, intr-o piesa pusa in scena in doar 5 zile. Piesa e regizata de un rus.



Kira a avut galerie mare - mama, bunica, matusa si fratele Ianis au fost in sala. Si Ianis a primit aplauze pentru reprezentatia de la EURO.