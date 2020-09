Hackerii se joaca cu sufletul romanilor! Mai multi oameni au fost anuntati ca au Covid-19! Ce s-a intamplat in realitate

Hackerii romani au spart baza de date al unui centru de testare din Bucuresti.

Mai multi oameni au fost speriati de hackeri, care inca nu au fost identificati de autoritati. Bucurestenii care si-au facut testul pentru coronavirus s-au analizeze la Centrul Medical Caraiman au fost instiintati prin sms ca au fost infectati cu noul coronavirus.

Majoritatea oamenilor s-au speriat chiar daca medicii le-au spus ca vor primi rezultatele in plic. Dupa acest lucru, 7 pacienti au fost contactati telefonic de o persoana care le-a spus ca este angajat al centrului medical. Ea i-a sfatuit pe cei 7 sa faca un vaccin antigripal.

"Panica, asta am simtit, m-am gandit ca mi-a gresit rezultatul, in secunda doi am pus mana pe telefon si am sunat la clinica, doamnele erau nedumerite, pentru ca nu era numarul lor si nu era normal sa se intample asa ceva. Si asa traim in contextul actual niste vremuri foarte grele, era tot ce ne mai lipsea" a declarat pacienta Mirela Bratu pentru Alephnews.