Guvernul american a incercat sa ii confiste 12,7 miliarde $ celui mai mare traficant din lume. Cati bani i-au gasit in conturi

El Chapo isi asteapta verdictul in puscariile din SUA. Cel mai mare traficant de droguri din lume, personaj ce a ajuns pe micile si marile ecrane, Joaquin Guzman a fost tinta guvernului american.

Acestia au vrut sa ii confiste nu mai putin de 12,7 miliarde de dolari din conturi, suma care considerau ei ca este echivalentul drogurilor vandute pe piata din SUA de catre acesta, prin intermediul cartelului pe care il conduce.

Surpriza, insa, pentru oamenii guvernului. Acestia au gasit exact 0 dolari in conturile publice pe care El Chapo le are. Americanii considera ca acesta si-a mutat averea in conturi off-shore, ce nu pot fi gasite de americani. Acestia si-a ingropat de asemenea averea in conturi din tari subdezvoltate din America de Sud, dar si in proprietati.

Mai mult, legendele despre banii ingropati in pamant de El Chapo sunt la fel de populare ca cele despre predecesorul sau, Pablo Escobar.