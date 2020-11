Gospodina care isi pregateste masa de Craciun in masina de spalat vase! Cum e posibil si care e reteta

O americanca pasionata de gatit a gasit o metoda originala de preparare rapida a legumelor.

In apropierea Sarbatorilor si a meselor imbelsugate, orice truc culinar e binevenit. Aceasta a fost si intentia americancei Shannon L. Doherty, care si-a socat cei aproape 200.000 de fani de pe TikTok cu felul in care isi prepara mancarea cu ajutorul masinii de spalat vase.

Ea a precizat ca ideea e una care poate ajuta gospodinele care intra in criza de timp, asa cum se intampla deseori de Craciun. Astfel, Shannon a demonstrat ca incazirea adecvata a legumelor, precum morcovii, varza sau fasolea se poate face foarte bine prin intermediul masinii de spalat vase. Acestea sunt puse cu grija in apa, in borcane de plastic, si plasate pe raftul superior al masinii, care trebuie programata pe un ciclu normal de incalzire.

Shannon s-a trezit si cu multi critici care au subliniat faptul ca ciclul unei masini de spalat vase dureaza cam o ora, perioada in care legumele se pot fierbe mai repede in mod traditional.

