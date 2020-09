Google se implica in lupta impotriva COVID-19 si lanseaza o functie pe Maps care iti arata cate cazuri sunt in zona in care te afli

Google a anutat miercuri o nou functie a aplicatiei Maps.

Google Maps iti va arata cate cazuri de coronavirus sunt in unele zone ale planetei, potrivit CNBC. Informatiile vor aparea pe o ahrta codificata in culori si vor fi transmise de Johns Hopkins, New York Times si Wikipedia. Se va face o medie pe 7 zile a cazurilor noi la 100 de mii de persoane. Noua functie va functiona in 220 de tari.

Aplicatia te poate ajuta sa vezi cat de afectata este zona in care te afli mai ales ca virusul sa raspandeste mult mai repede o data cu venirea sezonului rece.

Noua functie va fi lansata in aceasta saptamana pe dispozitive care folosesc IOS si Android.

Tweet virale Covid Google Citeste si: