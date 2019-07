Gestul la care a recurs sotia lui Mamaev pentru a face rost de bani: cum "au disparut" banii familiei imediat dupa ce fotbalistul a intrat la inchisoare

Alana Mamaeva, sotia fotbalistului Pavel Mamaev, a inceput sa vanda din bunuri pentru a-si putea intretine cei doi copii.

Mamaeva a povestit prietenilor sai virtuali de pe Instagram ca a fost nevoita sa vanda un Mercedes GT63 AMG, super bolid pe care spera sa obtina cel putin 18 milioane de ruble. Intrebata de fanii sai de pe retelele de socializare de ce vrea sa vanda masina, Mamaeva a povestit ca tatal jucatorului si-a parasit familia imediat dupa ce fotbalistul a primit pedeapsa cu inchisoare si a fugit si cu banii.

Alexandr Kokorin si Pavel Mamaev vor petrece urmatoarele 18, respectiv 17 luni la inchisoare. Asa au decis judecatorii rusi, dupa ce jucatorii au agresat un oficial din guvernul lui Putin in octombrie anul trecut intr-un bar.

Jucatorii erau beti si au atacat politicianul fara niciun motiv. Ei sunt inchisi de anul trecut si vor fi eliberati abia in noiembrie si decembrie 2020 de la inchisoare. Kokorin e legitimat la Zenit, in timp ce Mamaev e sub contract cu Krasnodar. Kokorin a facut parte din lotul Rusiei la Cupa Mondiala din 2019.