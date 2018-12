Gestul incredibil facut de El Chapo in ziua de Craciun, din inchisoare! Ce le-a trimis oamenilor din satul sau

Faimosul traficant mexican El Chapo Guzman le-a ordonat apropiatilor sai sa le dea cadouri oamenilor din satul sau natal.

Apropiatii lui El Chapo au mers in ziua de Craciun in satul natal al traficantului incarcati cu cadouri, scrie The Telegraph. Potrivit cotidianului britanic, "El Cholo" Ivan Orso, unul dintre fostii locotenenti ai lui El Chapo, a fost cel care s-a ocupat de indeplinirea ordinelor.

"El Cholo" Ivan Orso Gastelum, cunoscut si pentru faptul ca a avut o relatie cu fosta Miss Sinaloa, Maria Susana Flores, care a murit intr-un schimb de focuri cu politia mexicana, fiind gasita cu o mitraliera in maini, le-a trimis locuitorilor din sat cosuri cu alimente si dulciuri.

Cosurile au fost transportate cu mai multe camioane, acestea facand un tur al catorva localitati precum Mocorito si Salvador Alvarado.

Anul trecut in septembrie, dupa furtuna tropicala care a devastat statul Sinaloa, traficantii le-au dat oamenilor saltele si alimente.