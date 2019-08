Gest incredibil facut de mafiotii din Balcani. Cum au sfidat public autoritatile

Gangsterii albanezi se lauda cu stilul lor de viata de lux chiar daca sunt in spatele gratiilor in Marea Britanie.

Grupul de gangsteri albanezi Hellbanianz posteaza des imagini pe retelele de socializare cu viata lor de lux de la inchisoare in Marea Britanie. Ei sunt inchisi pentru trafic de droguri, evaziune, trafic de persoane si prostitutie, dar si o serie de spargeri violente de locuinte. Sunt trei lideri ai gruparii Hellbanianz inchisi pentru 63 de ani in total in Marea Britanie pentru ca au condus un lant de bordeluri si au traficat femei, inclusiv minore.

Telefoanele mobile ale gangsterilor albanezi au fost confiscate, dupa ce acestia au postat imagini pe Instagram de la inchisoare.

