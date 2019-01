Gest incredibil facut de cea mai mare admiratoare a lui Messi. De ce si-a tatuat numele starului pe fund. FOTO

Numele lui Messi e gravat pe Camp Nou, iar acum si pe ...fundul lui Miss Bum Bum din Brazilia.

Miss Bum Bum, Suzy Cortez, adora Barcelona si mai ales pe Leo Messi. Ea a decis sa-si faca un cadou special de Sarbatori si si-a tatuat numele lui Messi pe fund.



Suzy crede ca Messi va rescrie istorie in 2019 si va cuceri Balonul de Aur pentru a sasea oara. Sunt sigura ca cel mai bun jucator din istorie va cuceri Balonul de Aur pentru a sasea oara in 2019, dar si premiul FIFA The Best. Am anticipat victoria prin acest tatuaj cu numele Messi 10 si emblema Barcelonei pentru a sarbatori 120 de ani a ceea ce iubesc foarte mult", povesteste ea.