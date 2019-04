GENIAL! Ce s-a intamplat cu 2 COLOSI dupa ce femeia de la check-in i-a asezat unul langa celalalt in avion :))

Doi concurenti de la World Strongest Man au avut un zbor interesant.

Doi dintre cei mai mari si mai puternici oameni din lume, au avut parte de un zbor interesant. Cei doi si-au luat bilet din Londra in Scotia, iar doamna de la check-in le-a facut o surpriza.

Aceasta i-a pus pe coi colosi unul langa celalalt, iar barbatii nu au avut loc pe scaune. In imaginea postata pe retelele de socializare, Brian Shaw se amuza pe seama faptului ca au fost nevoiti sa zboare ingramaditi pentru ca ... nimeni nu a vrut sa faca schimb de locuri cu ei.

Eddie Hall are 1,91 metri si 170 de kilograme, iar Brian Shaw are 2,03 metri si 200 de kilograme. Cei doi au impreuna nu mai putin de 5 titluri mondiale in concursurile destinate celor mai puternici oameni din lume!