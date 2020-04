Gafa uriasa a Primariei din Ungheni! Au multumit chinezilor pentru mastile chirurgicale, dar au folosit harta Statelor Unite

Viralul zilei vine de la vecinii de peste Prut.

Primaria din Ungheni (Rep. Moldova) a facut o gafa cand a vrut sa multumeasca pentru o donatie venita din China. 40.000 de masti de protectie au fost donate de orasul Nanchang, iar moldovenii au dorit sa impresioneze, insa s-au grabit si au pus steagul Chinei pe harta Statelor Unite.

Pe un banner pe care scria "Municipiul Ungheni multumeste cetatenilor din Nanchang pentru mastile donate" se poate observa si conturul granitelor SUA, in care este inserat steagul Chinei.

La cateva ore dupa postare, fotografia a fost stearsa.

"Am recunoscut eroarea, am mulțumit celor care au sesizat-o si, intr-adevar, am sters bannerul in care s-a strecurat o greseala regretabila. Urmeaza sa fie realizat un nou banner, cu multumirile de rigoare cetatenilor din Nanchang, pe care il vom posta ulterior", au declarat reprezentantii primariei.