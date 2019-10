Frumoasa sotie a lui El Chapo, amenintata cu moartea pe Instagram!

Sotia lui El Chapo a fost amenintata.

Atunci cand esti sotia celui mai mare traficant de droguri din lume, iti asumi si riscuri. Emma Coronel a fost luata de nevasta de El Chapo imediat dupa ce a facut 18 ani. Fosta castigatoare de concursuri de frumusete, Emma are doua fete gemene cu El Chapo, insa acestea vor creste fara tata.

Traficantul a fost condamnat la inchisoare pe viata in SUA, si nu va mai fi eliberat niciodata! Nu doar El Chapo are probleme cu legea. Unul dintre fiii acestuia a fost arestat recent de politie in Mexic, insa a fost eliberat in doar cateva ore, dupa ce oamenii sai au asediat pur si simplu orasul.

In urma evenimentelor, Emma a primit mai multe mesaje de amenintare, unul dintre urmaritorii sai pe Instagram scriindu-i ca o va omori atat pe ea cat si pe familia ei, si ca fiul sau vitreg trebuia "omorat ca un caine".

Este cunoscuta aversiunea pe care oamenii de rand o au fata de traficantii de droguri si de familiile lor. De altfel, in mai multe sate din Mexic s-au constituit militii civile, formate din oameni normali care si-au cumparat arme si care se impusca cu traficantii cand apar conflicte ce afecteaza viata oamenilor de rand.