Frumoasa romanca nu mai are dubii! Cu cine se intalneste barbatul celebru care a parasit-o cu doi copii abia nascuti

Pe jumatate romanca, pe jumatate australianca, Sarah Kohan a fost cuplata mult timp cu fotbalistul mexican Javier Hernandez.

Frumoasa Sarah Kohan s-a consacrat ca o "printesa" a Instagramului, adunand o sumedenie de admiratori mai intai ca blogger de turism, iar apoi cu fotografiile senzuale postate in spatiul virtual. "Am crescut in Australia, dar de fapt sunt pe jumatate romanca, pe jumatate australianca", a recunoscut ea cu fiecare ocazie.

Pe plan sentimental, Sarah a devenit si mai cunoscuta dupa ce s-a cuplat cu Javier "Chicharito" Hernandez (32 de ani), fotbalist care a jucat in trecut la echipe mari precum Real Madrid si Manchester United. Relatia parea sa fie una fara cusur, mai ales ca in viata lor au aparut recent si doi copii, fetita Nala si baietelul Noah.

Din pacate, tanara mamica de 26 de ani a fost parasita la finalul anului trecut de fotbalist, acesta alegand sa se desparta de frumoasa sa familie, fara sa stim exact motivul. Intre timp, Sarah s-a retras impreuna cu copiii in Australia, iar "Chicharito" n-a stat deloc degeaba, gasindu-si rapid o alta iubita. Astfel, ultimele zvonuri il leaga pe Javier Hernandez de un fotomodel paraguayan, Lourdes Motta, cunoscuta pentru aparitia sa intr-un videoclip al cantaretului Maluma. Cei doi au fost surprinsi in compania unui grup mai mare de prieteni intr-o vacanta romantica, undeva in statul american Utah.