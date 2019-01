Fratele lui Pablo Escobar i-a pus gand rau lui Donald Trump. Gestul incredibil al fostului traficant

Roberto Escobar vrea sa-l doboare pe Donald Trump.

Fratele lui Pablo Escobar, Roberto, a demarat o strangere de fonduri pe site-ul GoFundMe pentru a lansa o criptomoneda precum Bitcoin.

Ambitiile fratelui celebrului traficant de droguri columbian sunt mult mai mari insa. Cu banii stransi din criptomenda sa vrea sa-l doboare pe Donald Trump de la presedintia SUA. Tinta fixata de Roberto Escobar pentru campania de strangere de fonduri era fixata la 50 de milioane de dolari, insa a fost inchisa dupa o zi de site-ul GoFundMe. Roberto sustine ca apucase sa stranga 10 milioane de dolari in cateva ore, iar campania sa a fost blocata de Donald Trump insusi.

"Initial, voiam sa strangem 50 de milioane de dolari, insa dupa cateva ore in care am strans 10 milioane, campania a fost blocata de administratia bolnava a lui Trump", anunta Olaf Gustafsson, presedintele Escobar Inc., o companie detinuta de Roberto Escobar.

Criptomoneda ESCOBAR a fost lansata deja, iar compania lui Escobar spera sa o transforme in cea mai stabila de incredere criptomoneda din lume.

Nu e prima incercare a lui Roberto Escobar de a lansa propria criptomoneda, dupa o tentativa esuata anul trecut. Cu toate astea, oamenii sai recomanda experienta lui Roberto in afaceri de "sute de miliarde de dolari".

Roberto Escobar a petrecut 10 ani de inchisoare dupa ce a fost condamnat pentru trafic de droguri alaturi de fratele sau, iar din 2014 a inregistrat drepturile de imagine ale lui Pablo Escobar. In 2016 a trimis o scrisoare catre compania Netflix in care cerea 1 miliard de dolari pentru folosirea povestii de viata a lui Pablo Escobar in serialul de succes Narcos.