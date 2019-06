FOTO | Cum arata si cu ce se ocupa sora lui George Puscas, caruia atacantul ii dedica fiecare gol

George Puscas a fost ales omul meciului Romania - Croatia, primul jucat de "tricolorii mici" la EURO U21 2019.



Atacantul George Puscas (23 ani) a fost desemnat jucatorul meciului dintre Romania si Croatia, scor 4-1, disputat marti seara in Grupa C de la Campionatul European de tineret din Italia si San Marino. Atacantul de la Palermo a marcat primul gol al meciului, dintr-un penalty scos tot de el, a creat golul al doilea si a fost un ghimpe in coasta apararii croate. Dupa reusita, fotbalistul a facut semne catre tribuna oficiala, unde se aflau parintii si sora sa, acesteia dedicandu-i fiecare dintre reusitele sale in tricoul echipelor nationale.

FAMILIA SA STA LA BALC, UNDE VANA TIRIAC

Puscas este nascut la Marghita (jud. Bihor), dar familia sa locuieste acum la Balc, localitatea facuta faimoasa de partida anuala de vanatoare organizata aici de miliardarul Ion Tiriac pentru prietenii sai. Familia sa este foarte unita, iar jucatorul vine des in Romania pentru a fi alaturi de parinti si sora. Tatal sau conduce o firma de Protectia Muncii, iar mama este contabila. Sora sa mai mare, Andreea (26 ani), este administrator la o firma care ofera consultanta SSM si PSI, dar si la una care vinde articole vestimentare dedicate evenimentelor speciale sau petrecerilor tematice. Deea are o relatie cu un afacerist din Marghita, care a fost ales, in 2016, pentru postul de consilier local din partea PSD.





VA PLECA DE LA PALERMO DUPA DOAR UN SEZON



Puscas a inceput fotbalul la Liberty Salonta, care l-a imprumutat la FC Bihor, iar in 2013 l-a vandut definitiv la Inter Milano. „Nerazzuri” l-au trimis ca sa capete experienta la Bari, Benevento si Novara. In vara anului trecut, Palermo a platit aproape 3,5 milioane de euro pentru a-l transfera, atacantul semnand un contract pe 4 sezoane, iar Inter pastrand o clauza de rascumparare. In Sicilia, el a jucat in 33 de partide si a marcat 9 goluri, iar Palermo s-a luptat pana in ultimele etape pentru promovarea directa in Serie A, dar clubul a fost retrogradat in divizia a 3-a, din cauza unor nereguli in dosarul de licentiere.

Puscas are selectii pentru nationalele U17, U19, U21 si de seniori ale Romaniei (8m/4g), el fiind unul dintre cei mai importanti jucatori ai echipei de tineret in preliminariile pentru Euro 2019. Dupa Campionatul European, el va parasi sigur pe Palermo pentru un alt club din Italia, Turcia, Anglia sau Rusia, de unde a avut oferte in ultimii ani.