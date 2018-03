FOTO Cum arata fiica lui Anghel Iordanescu. Maria e in ultimul an de facultate si e tot mai pasionata de sport

Maria Iordanescu, fiica de 21 de ani a fostului selectioner al Romaniei, obisnuieste sa stea departe de viata publica. Ea a acceptat, insa, sa vorbeasca despre familia sa si despre fotbal.

Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie la ora 20.00, Israel - Romania in direct la Pro TV! Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV!

Maria Iordanescu (21 de ani), fiica fostului selectioner al Romaniei, Anghel Iordanescu (67 de ani), a vorbit la Telekom despre viata sa privata, despre relatia cu tatal si fratii sai, dar si despre aspiratiile de viitor.

Maria Iordanescu este inca studenta si ar vrea sa devina jurnalist sportiv. Nascuta intr-o familie in care fotbalul a avut un rol central, tanara e pasionata de sport si obisnuieste sa mearga des la meciuri. In ultima vreme, ea a asistat la mai multe partide ale Astrei, echipa antrenata de fratele sau, Edi.

"Imi place fotbalul. Si inca foarte mult. Am fost obisnuita cu acest lucru de cand eram mica. Tot timpul auzeam vorbindu-se de fotbal in casa. Cand am crescut, am inceput sa inteleg fenomenul.

Acasa, toata lumea de uita la fotbal si la sport, in general. Cand vreau sa ma relaxez, merg in camera mea si ma uit la filme.

Am practicat baschet, tenis si chiar si fotbal. Am descoperit de curand un alt sport interesant si solicitant. Este vorba despre squash", a spus ea pentru Telekom.

Maria Iordanescu a mai vorbit si despre tatal sau.

"Este un om cu preocupari normale, se documenteaza in toate domeniile. Urmareste si politica, iar din cand in cand joaca tenis cu piciorul. Se ocupa de afacerile familiei. Ca tata, e un om admirabil, ne intelegem excelent si discutam despre orice. Este un tata model", a mai povestit ea.

Fiica fostului selectioner tine cu Steaua.

"Nici nu cred ca as putea tine cu o alta echipa. Tata a jucat atata vreme la Steaua, a antrenat aceasta echipa, face parte din familia Stelei. Cu totii tinem cu Steaua", a mai spus ea.

Contrat acestui lucru, ea spune ca il admira foarte mult pe...Sapunaru!

"Am un fotbalist pe care l-am simpatizat foarte mult. Unul care, culmea, nu e stelist. Dimpotriva! Este vorba despre Sapunaru, un om pe care l-am apreciat enorm atat ca jucator, cat si ca un om din afara terenului. De fiecare data cand venea la nationala mergeam sa-l vad. Chiar am un tricou de-al lui, pe care mi l-a facut cadou dupa meciul Romania - Spania", a mai spus Maria Iordanescu.

In final, ea a povestit ca ar vrea sa devina jurnalist sportiv.

"Am terminat o scoala de televiziune si mi-as dori sa lucrez la un post de sport. Sunt in ultimul an de facultate, iar dupa ce imi iau diploma, as fi fericita sa fac parte din echipa unei televiziuni de sport. E domeniul de care ma simt atasata si pe care il stapanesc foarte bine", a conchis ea.