Fosta sotie a olandezului Van der Vaart, stralucitoare in bikini. Sylvie nu si-a pierdut FARMECUL si se pregateste de nunta

Sylvie Meis (42 de ani) a devenit celebra in lumea fotbalului prin casnicia esuata cu Rafael Van der Vaart, unul dintre cei mai valorosi internationali olandezi din toate timpurile.

Mediatizarea cuplului a fost una intensa timp de aproape un deceniu (2003-2013), cei doi fiind comparati la un momenta dat chiar cu sotii Beckham. Povestea lor de dragoste s-a incheiat insa cu un divort, asta dupa ce Sylvie l-a inselat pe Rafael, intrand intr-o idila cu un pilot de avion.

Intre timp, fostul fotbalist cu peste 100 de selectii in tricoul "Portocalei mecanice" si-a refacut viata in compania unei handbaliste, Estavana Polman, iar Sylvie a avut cateva relatii incheiate prematur inainte de a-si gasi linistea in bratele actualului iubit, Niclas Castello.

De altfel, Sylvie si Niclas ar fi trebuit sa se casatoreasca in aceasta vara, nunta fiind amanata din cauza pandemiei cu coronavirus. Totusi, nimic nu i-a impiedicat pe cei doi sa faca o escapada romantica pe Coasta de Azur, in renumita statiune St.Tropez. Pe contul sau de Instagram, fosta sotie a lui Van der Vaart a postat o fotografie sugestiva din vacanta, in care si-a expus fizicul perfect, undeva pe malul Marii Mediterane.