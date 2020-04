Focarul de COVID-19 din Italia a inceput mult mai devreme decat s-a spus! Virusul era prezent in Italia inca din ianuarie

Focarul de coronavirus ar fi aparut in ianuarie in Italia, cu o luna mai devreme decat s-a spus.

Coronavirus a aparut in Italia inca din luna ianuarie, in ciuda faptului ca primul om infectat a fost descoperit in februarie, spune un om de stiinta care a prezentat un studiu pe aceasta tema.

Italia a fost prima tara occidentala in care numarul cazurilor de persoane infectate cu COVID-19 a crescut dramatic, ceea ce a dus la peste 12 mii de decese pana la finalul lunii martie.

"Ne-am dat seama ca in Lombardia existau multe persoane infectate cu noul virus inainte de 20 februarie, ceea ce inseamna ca pandemia a inceput mult mai devreme. In ianuarie cu siguranta, dar poate chiar inainte.", a declarat doctor Merler, potrivit Daily Mail Australia.

Un studiu arata ca 44% din infectii au avut loc in spitale, iar peste 24% din cazuri s-au raspandit in familii.

Autoritatile italiene au inregistrat peste 190 de mii de cazuri de infectii si peste 25.500 de decese.

