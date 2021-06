Fiica lui Jean-Claude Van Damme, o adevarata aparitie. Cat de bine arata Bianca Bree la 30 de ani 

Jean-Claude Van Damme este unul dintre cei mai de succes actori de la Hollywood, iar fiica sa ii calca pe urme.

Bianca Brie (Van Damme) are 30 de ani, iar de-a lungul timpului a cochetat cu modeling-ul, actoria, dar si cu artele martiale.

Tanara este destul de activa si pe retelele de socializare, acolo unde posteaza constant poze si filmulete incendiare, iar de curand a publicat cateva fotografii incendiare, in care apare imbracata intr-un top transparent.

Bianca este fiica lui Jean-Claude Van Damme si a lui Gladys Portugues. De-a lungul timpului a aparut deja in filme precum "The Shepherd: Border Patrol", "Assassination Games", "Six Bullets" si "Full Love" sau "Welcome to the jungle", insa in ultima perioada este axata mai mult pe cariera de model.

