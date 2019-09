FIFA 20: Leo Messi peste Cristiano Ronaldo! Ratingurile vedetelor au aparut online. Cat au jucatorii de la Barca si Real

Lionel Messi are un rating mai bun decat Cristiano Ronaldo in FIFA 20!

Leo Messi i-a luat fata lui Cristiano Ronaldo in FIFA 20, celebrul simulator ce va fi disponibil la finalul lunii septembrie. Anul trecut, cei doi au fost egali.

Anul acesta, doar Messi si-a pastrat ratingul de 94 de puncte, in timp ce Ronaldo a scazut de la 94 la 93, potrivit cardurilor publicate online inainte de lansarea oficiala.

Portughezul in varsta de 34 de ani s-a duelat cu Messi saptamana trecuta la gala UEFA, insa ambii au fost invinsi de olandezul Virgil Van Dijk pentru premiul de cel mai bun jucator din UEFA Champions League.



Messi, cel mai valoros jucator din lotul Barcei in FIFA 20

Leo Messi este cel mai valoros jucator de la Barcelona, insa momentan nu se stie si daca din tot jocul. Al doilea jucator din lotul catalanilor este portarul german Marc-Andre ter Stegen - rating 90.

Luis Suarez, Antoine Griezmann si Sergio Busquets au rating 89, in timp ce Pique a urcat la 88 anul acesta.

De la Real Madrid, Eden Hazard are cel mai bun rating - 91, Modric il urmeaza cu 90, in timp ce Kroos are 88, iar Benzema 87.

De la campioana Europei Liverpool, Van Dijk si Salah au urcat pana la 90 in FIFA, in timp ce englezul Jadon Sancho de la Dortmund a urcat de la 72 la 84.

Barcelona's Squad: #Fifa20 Ter Stegen 90 ????????

Neto 85???????? Semedo 82????????

Roberto 82????????

Pique 88????????

Umtiti 86????????

Lenglet 85????????

Alba 87????????

Firpo 79???????? Busquets 89????????

Arthur 84????????

De Jong 85????????

Vidal 84????????

Rakitic 86???????? Messi 94????????

Suarez 89????????

Griezmann 89????????

Dembele 84???????? — Fifa 20 News (@FUT20News) September 3, 2019

Real Madrid in #FIFA20 Courtois????????88 Carvajal ????????85

Odriozola ????????80

Varane ????????85

Ramos ????????89

Marcelo ????????85

Mendy ????????80

Nacho ????????82

Militao ????????81 Kroos ????????88

Casemiro ????????87

Modric ????????90

Valverde ????????77

James ????????85

Isco ????????86 Vini ????????79

Jovic ????????83

Vazquez ????????81

Hazard ????????91

Benzema ????????87

Bale ????????????????????????????85 — Fifa 20 News (@FUT20News) September 3, 2019



FIFA 20 apare pe 27 septembrie iar pentru prima data Liga 1 va fi inclusa in popularul simulator virtual.