Fetele de la fitness ii sperie pe barbati! Cat de dur e antrenamentul

O campioana la fitness ii sperie si pe barbati.

Fata rupe fiarele in doua la sala!



Fetele si baietii cu muschi s-au intrecut in concursul de miss si mister fitness. Ca sa dea bine la concursuri, fetele se inchid cu zilele in sala!

La fitness, pregatirea din culise e la fel de importanta ca si concursul.