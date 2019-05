Femeia care il ingroapa pe El Chapo! Cum ajunge aceasta femeie sa darame o legenda a traficului de droguri

Traficantul de droguri este deja in puscarie.

Guadalupe Fernandez Valencia este numele femeii care il ingroapa definitiv pe El Chapo. Traficantul mexican este in puscarie in New York, acolo unde isi asteapta sentinta in procesul intentat de autoritati. Mexicanul este asteptat si in Chicago la un proces, acolo unde este de asemenea pus sub mai multe capete de acuzare.

Daca in New York avocatii fac tot posibilul sa il scape pe El Chapo, in Chicago lucrurile arata foarte rau pentru acesta. Guadalupe este unul dintre locotenentii sai, iar aceasta tocmai ce a pledat vinovata la mai multe capete de acuzare, de la trafic de droguri de mare risc la spalare de bani.

Problema e ca El Chapo va fi pus sub acuzare de toate crimele femeii, fiind liderul organizatiei in care aceasta activeaza. Poreclita "Patroana", femeia era cea care se ocupa de traficul de droguri dar si de miliardele de dolari pe care El Chapo le rula prin America de Nord.