Femeia care a intrat in Cartea Recordurilor la 21 de ani. E incredibil ce performanta a reusit. FOTO

Lexie Alford din California a reusit o performanta invidiata de toata lumea.

Tanara in varsta de 21 de ani a intrat in Cartea Recordurilor dupa ce a calatori in toate tarile din lume, in total 196 de destinatii, fiind cea mai tanara persoana care reuseste asa ceva. Americanca a decis sa tina prelegeri in care explica experientele ei si prin ce a trecut in fiecare tara. Lexie e urmarita de peste 200.000 de persoane pe retelele de socializare, acolo unde posteaza des imagini din locurile pe care le viziteaza.