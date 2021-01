Fata in fata dupa 14 ani! Walter Zenga si-a revazut fiul si l-a facut sa planga. Dialogul emotionant dintre cei doi

Antrenorul italian de 60 de ani a facut primul pas pentru impacarea cu copiii pe care i-a neglijat.

Relatia tensionata dintre Walter Zenga si cei doi baieti, Nicolo si Andrea, pe care ii are din a doua sa casnicie, cu prezentatoarea Roberta Termali, face deliciul presei tabloide din Italia.

"Dupa parerea mea, nu este o obligatie sa fii tata, este o vointa. Dacă aceasta dorinta nu exista, nu-l pot invinui pentru asta. Ma consider foarte norocos ca am crescut impreună cu mama, ii datorez viata. La 27 de ani, nu e de-ajuns sa primesc un mesaj pe luna de la el, trebuie sa am ceva mai mult. Nu-mi reneg tatal, dar trebuie să fie el cel care face primul pas. Eu nu am simtit niciodata nevoia sa merg sa-l caut, nu-mi lipseste nimic", a declarat Andrea in urma cu o luna, fiind sustinut in aceasta idee si de fratele Nicolo.

Pus sub presiunea acestor acuzatii, Walter Zenga a acceptat sa intre intr-o emisiune televizata gen Big Brother, show la care participa Andrea, pentru a pune capat conflictului. "M-ai facut sa vin la Roma de la Dubai, asta pentru ca te respect foarte mult. Nu vreau sa spun ca n-am defecte, imi asum responsabilitatile, la fel cu trebuie sa faci si tu. Cand pleci de aici, te astept sa ne intalnim si sa vorbim ca de la om la om", i-a spus Walter fiului sau care sustine ca in ultimii 14 ani n-a avut decat cateva convorbiri telefonice cu cel supranumit "Omul Paianjen" pe vremea in care era portar.

"Inaintea mea, ar trebui sa vorbesti cu Nicolo. Noi nu am inchis niciodata usile. Apreciez ca ai venit aici si vom aprecia un tata caruia ii pasa de noi", a raspuns Andrea cu lacrimi evidente in ochi. "Nu ne mai putem intoarce in trecut, e adevarat ca n-am fost langa voi, dar nici tu nu mi-ai trimis vreodata un mesaj", a completat Zenga senior. "Daca nu ai fi venit aici, ai mai fi facut primul pas?", a mai intrebat Andrea. „Absolut, da, exista lucruri pe care nu le stii”, a incheiat Walter.