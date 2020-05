Julia Rose a visat la faima si a obtinut-o la un meci de baseball.

Fata si-a asigurat celebritatea dupa ce si-a aratat sanii in tribuna, la meciul dintre Houston Astros si Washington Nationals, in momentul in care camerele erau pe ea.

Desi a fost interzisa pe stadion, fata a adunat 4.7 milioane de urmaritori pe Instagram iar pozele pe care le posteaza nu ii lasa indiferenti pe fanii sai.

In poze, fata apare in mare parte dezbracata, in ipostaze care le pune urmaritorilor imaginatia la incercare.