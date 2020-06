A lasat sa se vada aproape TOT! Tanara cu peste 100 000 de urmaritori care rupe internetul cu aparitiile sale 

Sophia Peschisolido apare in ipostaze care de care mai sexy, iar numarul de urmaritori creste constant.

Sophia Peschisolido si-a facut o adevarata afacere din contul ei de Instagram si are peste 138 000 de urmaritori. Numarul este in crestere, iar ea face reclama diferitelor firme care produc lenjerie intima.

In ultima sa postare, vedeta a purtat un set de lenjerie, completat de curele elastice si un design decupat. Confectionat din tesatura roz, setul de lenjerie ii scoate foarte bine in evidenta abdomenul lucrat, intr-o poza facuta in dormitor.

Peste 10 mii de aprecieri a strans ultima sa postare, iar urmaritorii sunt in crestere continua. A luat-o pe urmele mamei sale, care a avut o cariera de antreprenoare.