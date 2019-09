FABULOS! O batrana si-a dus icoana din bucatarie la un specialist. Cat i-a spus acesta ca valoreaza

Descoperire socanta in Franta.

Descoperire uluitoare in Franta. O batrana a aflat ca icoana pe care o tinea in bucatarie de zeci de ani, era de fapt un tablou al unui pictor celebru din secolul al 13-lea.

Aceste se numeste Cimabue, si este cunoscut pentru lucrarile sale cu tema religioasa, tabloul fiind piesa lipsa dintr-o colectie de 3 lucrari, celelalte doua fiind expuse in New York si in Londra.

Opera a fost evaluata la nu mai putin de 7 milioane de dolari, insa, spun expertii, in cazul in care va fi vanduta la licitatie poate ajunge pana la 10 milioane de dolari!

Batrana, care sta intr-o suburbie a Parisului, spune ca nu stie cum a ajuns icoana in posesia familiei sale, insa ca aceasta a stat zeci de ani in bucataria casei sale, fara sa stie ca este o opera de arta extrem de valoroasa.

Iata mai jos o imagine cu icoana si cu pictorul Cimabue.