Fabulos! Jurnalistii transmiteau in direct cand a aparut hotul cu pistolul. Ce voia sa fure si cum s-a terminat nebunia

O scena ireala s-a petrecut in timpul unei transmisiuni live a unei televiziuni din Ecuador.

Privind aceste imagini, tindem sa credem ca meseria de jurnalist e una dintre cele mai riscante. Ce s-a intamplat in cel mai mare oras din Ecuador, Guayaquil, langa stadionul Monumental, pare desprins mai degraba dintr-un film de actiune. Astfel, o banala interventie in direct a ziaristului cu microfonul in mana s-a terminat brusc atunci cand in peisaj a aparut un hot care tinea amenintator un pistol.

In cel mai pur stil sud-american, tanarul respectiv a intrat inconstient in cadru, presa locala specificand apoi ca dorea sa fure telefoanele mobile ale jurnalistilor. Totusi, cand si-a dat seama ca a intrat live pe postul de televiziune, hotul neinspirat a rupt-o la fuga catre complicele sau, care il astepta in apropiere, pe o motocicleta.

