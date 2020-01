FABULOS! Fotbalistii din Liga 1 ar fi invidiosi pe veniturile ei! Le trimite fanilor poze cu picioarele si s-a imbogatit! Suma INCREDIBILA care ii intra in cont pe luna | FOTO

Un model din Miami are castiguri fabuloase din pozele trimise fanilor.

O tanara de 22 de ani, pe nume Desiree Gato, castiga bani buni lucrand ca agent imobiliar in Miami. Cu toate acestea, fata a gasit o metoda de a face si mai multi bani pe langa slujba ei.

Vedeta Instagram este platita pentru a trimite fanilor ei poze cu picioarele. De asemenea, ea impartaseste si alte imagini salbatice cu ea. Aceste proiecte au ajutat-o pe tanara din Miami sa castige aproximativ 10.000 de euro pe luna.

Ea descrie aceasta activitate ca fiind "cel mai usor mod de a face bani" si spune ca ar recomanda-o altor doamne care cauta bani in plus.

Desiree a inceput sa comunice intamplator pe Instagram cu pasionati ai pozelor cu picioare:

"Intr-o zi, un tip aleator mi-a scris, oferindu-mi 300 de euro pentru zece poze cu picioarele mele, fara parti private sau cu chipul meu. Ei bine, pur si simplu nu am putut spune nu. Acest tip a devenit un obisnuit. Mi-a spus chiar si de alti barbati care mi-au platit la fel, daca nu mai mult, pentru fotografii similare. Picioarele mele au fost intotdeauna scumpe, din cauza solicitarilor pe care le primesc. Incasez aproximativ 25 de euro pe fotografie. Le vand in pachete de cinci sau zece. Videoclipurile costa in jurul a 100 de euro pe minut. Este cel mai usor mod de a face bani vreodata in viata si oricine nu este de acord este un hater", a spus fata.