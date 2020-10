Exista doar 4 nume pe care locuitorii din Bali le pot pune copiilor lor! Ce se intampla daca au 5 urmasi sau mai multi

Bali e una dintre cele mai tari destinatii turistice ale Asiei!

Insula din Indonezia ascunde insa niste secrete la care cei ce n-au ajuns acolo au cu greu acces. :)

Provincia Bali are 4 insule. Cea mai mare dintre ele are numele Bali si e cea mai populara printre turisti. In Bali exista doar doua anotimpuri: cel uscat si cel ploios. Din mai pana in septembrie e soare aproape tot timpul, in timp ce intre octombrie si aprilie e anotimpul furtunilor si nu e recomandat sa ajungi ca turist.

Un detaliu foarte putin stiut e legat de identitatea localnicilor. :) In cultura din Bali exista doar 4 prenume acceptate. Indiferent de sexul copilului, micutul e botezat Wayan, Made, Nyoman sau Ketut. Nici ordinea nu e lasata la intamplare. Primul nascut e Wayan, al doilea Made, al treilea Nyoman, iar al 4-lea Ketut. Daca un cuplu are 5 copii e obligat s-o ia de la capat cu numaratoarea, astfel ca noul nascut se va numi Wayan. :)

Regulile stricte aplicate de autoritati nu-i lasa pe parinti sa le permita copiilor sa atinga pamantul pana la varsta de 3 luni, astfel ca micutii sunt tinuti permanent in brate.

