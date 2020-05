"Este motiv de sarbatoare!" Tara care a inregistrat ZERO noi cazuri de infectati cu COVID-19

Pandemia de coronavirus pare sa dea inapoi si sa ne revenim la normal.

Noua Zeelanda a inregistrat ZERO pacienti noi infectati cu coronavirus, pentru prima data de cand a inceput pandemia. Numarul de infectii confirmate a ramas la 1487 a raportat ministerul sanatatii.

Numarul deceselor ramane de asemenea neschimbat in aceasta tara si se inregistreaza 20 de morti, in timp ce doar patru persoane mai sunt prezente in spital. Directorul general al sanatatii din Noua Zeelanda, Ashley Bloomfield, a declarat ca "cifrele sunt un motiv de sarbatoare si simbolizeaza efortul depus de intreaga lume.", conform Daily mail Australia.

In aceasta tara, starea de urgenta a fost relacata saptamana trecuta si a permis la sute de mii de oameni sa se intoarca la munca. De asemenea, sunt permise adunari de 10 persoane pentru orice tip de evenimente.

Saptaman viitoare s-ar putea trece la nivelul 2 de masuri, relaxand si mai tare actualele restrictii.