"Este atat de infricosator! Mergi la politie!". Semnalul de alarma tras de aceasta femeie: ce a patit e incredibil 

O intamplare povestita de o tanara din Statele Unite s-a transformat intr-un mesaj de atentionare viral in foarte scurt timp.

Sheridan Ellis a povestit intr-un clip publicat pe TikTok ce a patit in timpul unei seri pe care a petrecut-o in oras, alaturi de prieteni.

Aceasta a hotarat sa faca publica întamplarea pentru a atrage un semnal de alarma si altor persoane, care nu s-ar gandi la o asemenea problema. Clipul a devenit viral in scrut timp, iar urmaritorii i-au multumit pentru ca a impartasit aceasta experienta.

"Week-endul aceasta am fost la cina cu prietenii mei. La sfarsitul serii am facut ordine in geanta si am gasit asta, acest dispozitiv de urmarire pe care oamenii il pun in chei. Nu este al meu, nu stiu cum a ajuns in geanta mea. I-am scos imediat bateria... sa va verificati mereu postele", a spus Sheridan.

Reactiile nu au intarziat sa apara: "Este atat de infricosator! Mergi la politie", "Este o modalitate scumpa pentru a urmari pe cineva", "De cate lucruri trebuie sa ne mai ingrijoram?".

Campionatul European de Fotbal EURO 2020 debutează pe 11 iunie 2021. Toate meciurile se văd la PRO TV și pe VOYO.