"Sunt 29 de ani diferenta intre noi!" Tanara care s-a indragostit de barbatul care a dat-o afara dintr-un club! Relatia i-a adus multe critici

Lauren Kerr (26 ani) s-a indragostit de un barbat cu 29 de ani mai in varsta.

Tanara se iubeste cu Anthony Shaylor (55 ani), dupa ce barbatul a dat-o afara din clubul in care se afla, dupa ce fata s-a aflat in mijlocul unei lupte. La doua zile de la incident, cei doi s-au reintalnit in momentul in care au inceput sa lucreze la aceeasi firma.

Lauren a dezvaluit cum s-a cunoscut cu sotul ei si care a fost desfasurarea relatiei lor.

"Ne-am intalnit intr-un club din Middlasbrough, el era paznic la intrare. Intrasem in bucluc dupa ce m-am luat la bataie in club si el m-a escortat afara. La doua zile dupa, am inceput un nou job, iar el se afla acolo.

El spune ca a fost dragoste la prima vedere pentru el. A zis ca a gandit ca sunt frumoasa, iar mi-e mi-a placut charisma lui si modul in care avea grija de el", a spus fata pentru Daily Star.