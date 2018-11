Escobar al Indiei, mafiotul transformat in terorist! Are o recompensa de 25 de milioane de dolari pusa pe capul sau si e in top 10 cei mai cautati oameni din lume

Dawood Ibrahim este al treilea cel mai cautat terorist din lume, iar pe capul sau a fost pusa o recompensa de 25.000.000 dolari!

Dawood Ibrahim Kaskar (62 de ani) este unul dintre cei mai cautati oameni de pe planeta. El este liderul celei mai periculoase organizatii criminale din India, D-Company (Dawood-Company), pe care a infiintat-o la mijlocul anilor '70, si e cautat pentru trafic de droguri si santaj, pentru ca a ordonat numeroase asasinate, dar si pentru terorism! El a fost pus pe lista teroristilor globali in 2003, iar Statele Unite l-au identificat ca avand legaturi cu al-Qaeda si Osama Bin Laden.

Dawood Ibrahim si-a inceput "cariera" cu infractiuni mici, apoi a urcat pe scara ierarhica a mafiei pana la traficul de droguri si de armament. In anii '90, el a calatorit in Afganistan sub protectia talibanilor pentru a obtine ajutorul lui Osama Bin Laden in incercarea de a destabiliza guvernul indian prin acte teroriste.

In 1993, Dawood Ibrahim a coordonat o serie de 12 atacuri cu masina capcana in orasul Bombay, eveniment considerat cel mai sangeros din istoria recenta a Indiei, ca razbunare pentru inabusirea unor revolte de strada. Atacurile s-au soldat cu 257 de morti si 713 raniti. De asemenea, el este asociat cu finantarea atacurilor gruparii islamiste pakistaneze Lashkar-e-Toiba in statul Gujarat, in 2002, si in Mumbai, in 2008.

In 2013, unul dintre locotenentii lui Dawood Ibrahim a fost executat de autoritatile indiene, dupa ce a fost condamnat pentru organizarea atentatelor.

Cautat de 25 de ani de autoritatile indiene, Dawood Ibrahim este banuit ca locuieste in Pakistan sau in Emiratele Arabe Unite, dar si ca este protejat de serviciul secret pakistanez.

Dawood Ibrahim are 3 copii care locuiesc in SUA, Marea Britanie si India.

Cu o avere de circa 7 milioane dolari, acesta mai este banuit ca a finantat multa vreme industria cinematografica de la Bollywood intre 1980 si 2000, dar este si acuzat de uciderea a doi producatori, Javed Siddique si Gulshan Kumar.